Fed lascia fermi i tassi

NEW YORK, 19 GIU - La Fed lascia invariati i tassi di interesse. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 2,25% e il 2,50%. Le incertezze sono aumentate: "monitoreremo da vicino" le informazioni che arriveranno e "agiremo in modo appropriato" per sostenere l'espansione economica. Lo afferma la Fed al termine della due giorni di riunione.