Venezia: Casellati, tema è sostenibilità

VENEZIA, 19 GIU - La presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, condivide le scelte dell'amministrazione di Venezia di puntare su una "nuova filosofia nell'accoglienza crocieristica e sulla navigabilità a impatto zero". Lo ha detto nel corso dell'inaugurazione del Salone Nautico di Venezia, all'Arsenale, salutato dal sorvolo delle Frecce Tricolori. Per la seconda carica dello Stato "la sostenibilità é un tema che a Venezia assume un rilievo fondamentale". "Il Salone Nautico che oggi si inaugura è una nuova, straordinaria occasione di sviluppo economico e anche di carattere culturale", ha aggiunto Casellati. Guardando alle nuove produzioni nautiche, che si pongono tra innovazione e tradizione, Casellati ha sottolineato che questo "significa nuovi posti di lavoro, e un'attrazione incredibile dal punto di vista turistico e a livello internazionale. Mi è molto piaciuta questa formula, questo slogan 'a Venezia venite in barca con le famiglie' lo trovo bellissimo, perché riassume il rapporto tra Venezia e il mare".