Scontro auto-moto in Sardegna: 2 morti

NUORO, 19 GIU - Una coppia di stranieri è morta in un incidente stradale avvenuto intorno a mezzogiorno sulla statale 129 a Dorgali, in località Iloghe. I due, in vacanza in Sardegna, viaggiavano su una moto che si è scontrata frontale con un'auto: le cause e le eventuali responsabilità dell'incidente sono al vaglio della Polizia stradale di Nuoro. Scaraventati sull'asfalto, l'uomo è morto sul colpo mentre la compagna è stata trasportata con l'elisoccorso del 118 all'ospedale San Francesco dove è deceduta poco dopo il suo arrivo.