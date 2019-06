Cade da monumento per selfie, è grave

TORINO, 19 GIU - Per scattarsi un selfie si è arrampicato sul monumento equestre in piazza Bodoni, nel centro di Torino, da dove è precipitato e ha sbattuto la testa. Il giovane, un ventitreenne, è stato trasportato dal 118 all'ospedale Cto. Intubato, ha riportato un trauma cranico. ricoverato in terapia intensiva, la prognosi è riservata. Si tratta di un 23enne americano, figlio di un manager di Fca. Il giovane, secondo quanto appreso, era da alcuni giorni in vacanza in Italia con la famiglia. Da una prima ricostruzione della Polizia, il ragazzo era andato in birreria con alcuni amici. Poi, probabilmente per scattare delle foto, si è arrampicato sul monumento ed ha perso l'equilibrio.