Infanzia, "basta violenze in famiglia"

ROMA, 19 GIU - Intervenire prima che le tragedie si consumino e applicare la legge sugli orfani di crimini domestici. Lo ha chiesto alle istituzioni l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Filomena Albano, durante la Relazione annuale al Parlamento alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e introdotta dai saluti del presidente della Camera Roberto Fico. "La violenza nei confronti dei bambini - ha detto - è prova che il sistema di protezione non ha funzionato. Sono troppi i casi di bambini maltrattati e uccisi da chi li avrebbe dovuti proteggere". "Servono più mense scolastiche, più asili nido, più parchi inclusivi e una banca dati per la disabilità, ma soprattutto in Italia l'accesso ai servizi per l'infanzia cambia da regione a regione, mentre "andrebbero garantiti, quanto meno, standard minimi uguali per tutti".