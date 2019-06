L'anima gemella? L'idea frati S. Antonio

CITTA' DEL VATICANO, 19 GIU - Si chiama "Sant'Antonio casamenteiro" ed è un evento particolare quello che viene proposto dai frati, sabato 22 giugno, in Basilica del Santo, a Padova, nell'ambito del Giugno Antoniano. Prende spunto da una forma di devozione popolare diffusa in Portogallo, terra natale di sant'Antonio, e nei Paesi dell'America Latina, in cui il Santo è invocato per trovare marito o moglie, ovvero per "accasarsi", da cui l'appellativo di "casamenteiro". Ci sarà un momento spirituale, con una messa e la preghiera del "Si quaeris miracula" ("Se cerchi miracoli"), ma anche una vera e propria festa "come occasione di incontro, amicizia e confronto per chi, per svariati motivi, si ritrova ad affrontare da solo l'età adulta", spiegano gli organizzatori. Per questo l'evento è rivolto a "persone single", si precisa nell'annuncio che arriva da 'santantonio.org', della fascia d'età 20-50 anni. Su Sant'Antonio 'casamenteiro', anche Papa Francesco raccontò un aneddoto, oltre un anno fa, che ancora spopola sul web.