Usa, Trump lancia campagna per voto 2020

NEW YORK, 19 GIU - "La nostra economia fa invidia a tutto il mondo, il paese è prospero. E fino a quando terrete questa squadra il futuro sarà brillante. L'American Dream è tornato ed è più forte di prima. Il 2016 è stato un momento cruciale nella storia". Lo afferma il presidente Donald Trump, aprendo ufficialmente la sua campagna elettorale per il 2020. Trump la lancia dall'Amway Center di Orlando, in Florida, "la mia seconda casa". Introdotto sul palco dal vicepresidente Mike Pence, secondo il quale gli Usa hanno bisogno di altri 4 anni di Trump. "E' stato un onore servire da first lady in questi due anni e sono contenta di poterlo fare per altri sei". Lo afferma Melania Trump, dicendosi "orgogliosa di quanto fatto dal marito in così poco tempo".