Mattarella, assicurare solidità conti

ROMA, 18 GIU - "Assicurare la solidità dei conti è essenziale per la tutela del risparmio e l'accesso al credito, per sostenere l'economia reale e lo sviluppo di nuovi progetti per la valorizzazione dei nostri territori, per creare lavoro di qualità e una crescita inclusiva". Lo sottolinea il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio di saluto inviato in occasione dell'assemblea annuale di Confartigianato.