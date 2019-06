Zingaretti, ricostruiamo unità Pd

ROMA, 18 GIU - "Non affossiamo i primi segnali di ripresa del Pd. L'azione deve essere rivolta tutta all'esterno, dove c'è una situazione di pericolo" per l'ascesa della destra. Lo ha detto il segretario Nicola Zingaretti parlando alla direzione del Pd. "Non è un appello ai buoni sentimenti, ma la costruzione di una linea politica", ha aggiunto. "Sento su di me tutta la responsabilità di proporre un intervento per ricreare un clima di fiducia e per combattere le nostre battaglie". Zingaretti ha parlato di "ossessione per l'unità".