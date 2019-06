Conte, ok riforma giustizia, non a caldo

LE BOURGET (FRANCIA), 17 GIU - Quella della giustizia è una riforma da fare, anche con l'opposizione, "ma non a caldo". Così il premier, Giuseppe Conte da Le Bourget. "Lavoreremo con Bonafede e i nostri alleati per elaborare una riforma che deve essere meditata per bene, non bisogna agire per reazioni emotive, a caldo. Bisogna - prosegue - lavorare nel segno di una netta linea di demarcazione tra politica e giurisdizione, non devono esistere zone di contiguità". Conte ha aggiunto che "sarebbe bello anche l'apporto dell'opposizione".