Malore mentre fa il bagno, muore turista

CAGLIARI, 17 GIU - Un turista straniero di 37 anni è morto dopo essersi sentito male mentre faceva il bagno nella spiaggia di Scivu, nel comune di Arbus sulla costa occidentale della Sardegna. Da quanto si apprende la vittima si trovava in spiaggia con un amico: dopo aver pranzato i due si sono tuffati in acqua per rinfrescarsi ma si sono subito sentiti male. Un bagnino è riuscito a soccorrere entrambi i turisti riportandoli a riva. È stato richiesto l'intervento del 118 e sul posto sono anche arrivati i carabinieri e la Guardia costiera di Oristano. Un medico che si trovava in spiaggia ha tentato a lungo di rianimare il 37enne e le operazioni salvavita sono proseguite per altri trenta minuti con i medici del 118, ma per il turista non c'è stato nulla da fare. L'amico non è grave.