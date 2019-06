Totti, ho dato oggi le mie dimissioni

ROMA, 17 GIU - "Ho annunciato con una mail al Ceo della societa', oggi, le mie dimissioni da dirigente della Roma. E' un giorno che speravo non sarebbe mai arrivato": cosi' Francesco Totti, dal salone d'Onore del Coni, ha ufficializzato il suo addio alla Roma. "Dico che non e' stata colpa mia - ha spiegato l'ex capitano giallorosso - perche' non sono mai stato coinvolto in un progetto tecnico. Il primo anno ci poteva stare, ma poi mi ero fatto delle idee chiare". "Il mio è un arrivederci, non è un addio alla Roma perché vista dall'esterno è impossibile tenere fuori Totti dalla Roma. Mi dà fastidio e da romanista non penso che possa succedere. Adesso prenderò altre strade, e nel momento in cui un'altra proprietà punterà forte su di me io sarà sempre pronto".