Cade mentre pulisce vetri, muore 69enne

NUORO, 17 GIU - Tragico incidente domestico questa mattina a Mamoiada. Una pensionata del paese, Maria Dessoli, di 69 anni, è morta dopo essere precipitata dal balcone mentre puliva i vetri nella sua casa di via Galilei. Inutili i tentativi di soccorso dei medici del 118 che hanno provato a rianimarla: la donna non ce l'ha fatta, troppo gravi le ferite riportate in seguito a due traumi, cranico e toracico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mamoiada: secondo un prima ricostruzione la pensionata sarebbe caduta da una scala su cui era salita per fare le pulizie, tenendo la finestra aperta.