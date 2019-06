A Napoli 'stesa' con 50 colpi pistola

NAPOLI, 17 GIU - Cinquanta colpi di pistola esplosi in aria e la deflagrazione di una bomba carta. E' quanto si è verificato stamattina nel rione San Gaetano, a Napoli. L'ordigno, verso le 4.00, è esploso davanti all'ingresso di una palazzina di Via Teano, isolato 8: ha danneggiato alcuni scalini e la facciata del palazzo e sei auto parcheggiate. Poi, ignoti a bordo di uno scooter hanno esploso in aria circa 50 colpi di pistola nella vicina via Vittorio Veneto. Indagano i Carabinieri di Secondigliano.