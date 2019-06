Dondup festeggia 20 anni con il detox

MILANO, 16 GIU - "Ci piace l'idea del detox, possiamo solo iniziare un percorso che non si fa dall'oggi al domani, ma che rappresenta il futuro della nostra azienda": così Matteo Anchisi, amministratore delegato del marchio Dondup, racconta la svolta ecosostenibile del marchio, che festeggia 20 anni a Milano moda uomo presentando un jeans, ovviamente eco, in edizione limitata creato per l'occasione. Ed ecco che per i vent'anni "non pensiamo a una celebrazione folle, ma a cose tangibili - spiega Matteo Marzotto - come concentrarsi sui punti di forza del brand, come il denim sostenibile, ma anche sulle radici molto forti nel territorio marchigiano, per questo continueremo con iniziative come i corsi di yoga, l'orario estivo e il venerdì pomeriggio libero per i nostri dipendenti".