Schiacciato da una barca, grave 18enne

BRESCIA, 16 GIU - Un ragazzo dei 18 anni è stato ritrovato in arresto cardiaco e con vistose ferite in un rimessaggio barche a Lonato del Garda, sulla sponda bresciana del Garda. Stando alle prime ricostruzioni il giovane sarebbe stato schiacciato da una barca sulla quale stava lavorando. E' stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Brescia e le sue condizioni sono ritenute serie.