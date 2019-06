Scontro auto-bus, 2 morti nel veneziano

VENEZIA, 15 GIU - Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto in località Montiron a Tessera nella terraferma veneziana. Secondo una prima ricostruzione dei Vigili del fuoco, un'automobile avrebbe fatto un salto di corsia andando ad incastrarsi sotto un autobus delle linee extraurbane. Le due vittime sarebbero gli occupanti del mezzo mentre l'autista, per la violenza dell'impatto, è rimasto incastrato nel mezzo. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 con più ambulanze e le forze dell'ordine.