In v.Conciliazione 'Tavolata senza muri'

CITTA' DEL VATICANO, 15 GIU - Tutto è pronto in via della Conciliazione per la 'tavolata senza muri', una iniziativa di solidarietà che vedrà sedere in una lunga tavola, a pranzo, persone di diverse nazionalità, culture, estrazioni sociali. Il tavolo è lungo 270 metri ed ospiterà 1300 persone sedute. A servire saranno i volontari di diverse associazioni. Iniziative analoghe si terranno in 25 città, da Alessandria a Catania. Oltre 5mila le persone che verranno ospitate in questi pranzi, un migliaio i volontari, 37 le associazioni nazionali e internazionali che hanno aderito. A promuovere l'iniziativa sono Focsiv, Masci, Caritas; a Roma in collaborazione con il Municipio I; hanno patrocinato gli eventi anche Anci e Uncem.