Pm, non credo possibile incontro Amanda

PERUGIA, 15 GIU - "Valuterò ma non credo proprio che sia possibile incontrarci": è la prima reazione del magistrato Giuliano Mignini, che ha coordinato da subito le indagini sull'omicidio di Meredith Kercher alle parole di Amanda Knox. La quale ha detto di volere un faccia a faccia con lui. "E' stato sostenuto per anni che ero un mostro - ha aggiunto -, ci voleva Amanda Knox per dire che non è vero...". Mignini, ora alla procura generale di Perugia, ha quindi ribadito di "avere sempre svolto il suo lavoro con onestà". (ANSA).