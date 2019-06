Falsi coltelli sardi dal Pakistan

SASSARI, 15 GIU - Un traffico internazionale di falsi coltelli riconducibili alla tradizione sarda è stato sgominato dalla Guardia di Finanza di Sassari tra il Pakistan, la Lombardia e la Sardegna. Il blitz delle Fiamme Gialle, che ha portato al sequestro di circa mille coltelli e alla denuncia di un imprenditore, è scattato a seguito di un primo ritrovamento, a maggio scorso, di "pattadesi" fabbricate in Pakistan e pronte alla vendita in una boutique di souvenir a Golfo Aranci, in Gallura. I finanzieri, coordinati dalla Procura di Tempio Pausania, hanno concentrato l'attenzione su un imprenditore della provincia di Cagliari, presente su diversi siti di vendita on line e in numerosi negozi dell'isola. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo acquistava i coltelli dal Pakistan per pochi dollari, rivendendoli, poi, ad un prezzo che poteva superare i 400 euro. I falsi coltelli sono stati trovati nell'officina dell'uomo e in vari punti vendita della Sardegna e di Milano.