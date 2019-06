Cannabis: dissequestro per shop Caserta

CASERTA, 14 GIU - Il Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ordinato il dissequestro del negozio Green Planet Grow Shop di Caserta, che vende cannabis light e prodotti per la coltivazione della canapa. L'attività era stata sequestrata il 31 maggio scorso dai carabinieri insieme ad altri tre negozi simili. Il 27enne Virgilio Gesmundo, titolare e gestore del Green Planet ubicato a via Gemito, pieno centro di Caserta, qualche giorno dopo il sequestro, si era incatenato per protesta davanti al suo negozio, chiedendo che venisse riaperto "perchè non vendo solo infiorescenze, ma anche concimi, e altri prodotti per l'agricoltura". Il Gip ha accolto l'istanza dei suoi legali, Lorenzo Simonetti e Claudio Miglio, ma Gesmundo per ora non potrà vendere la cannabis light; dovrà attendere che arrivino gli esiti degli esami sui 16 grammi che gli sono stati sequestrati, e che per il 27enne, contengono un livello di thc inferiore alla soglia definita "drogante" dalla legge. (ANSA).