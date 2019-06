Maraini, la poesia al Teatro sull'Acqua

ROMA, 14 GIU - E' l'anno della Poesia al Festival 'Il Teatro sull'Acqua 2019' che dal 3 all'8 settembre trasforma Arona, sul Lago Maggiore, in un teatro diffuso. "L'idea della poesia mi è venuta dal fatto che ho sentito tanti editori lamentarsi che non si vendono i libri di poesia, ma ho constatato che invece quando si legge la poesia a voce alta, la gente accorre. Vuol dire che probabilmente la poesia per essere apprezzata ha bisogno della vocalità. Allora abbiamo pensato di chiamare dei poeti importanti come Fabio Pusterla, Vivian Lamarque, Maria Borio e Mariangela Gualtieri che fa un piccolo evento, 'Bello mondo', tra poesia e teatro. Sono sicura che questo sarà un successo ed è l'unico modo veramente di apprezzare la poesia" dice all'ANSA Dacia Mariani che è direttrice artistica di questo festival di teatro e parola, nato nel 2011 da un'idea della scrittrice, cittadina onoraria di Arona, e Luca Petruzzelli, che rappresenta un unicum in Italia. L'evento clou è 'Concertazione per elementi' di Monica Maimone.