Sisma, arrestati negano davanti al gip

ANCONA, 14 GIU - Il funzionario della Regione Marche Stefano Mircoli e l'imprenditrice di San Benedetto del Tronto Cristina Perotti, arrestati dalla Guardia di finanza per corruzione e rivelazione d'ufficio nell'ambito di un'inchiesta della procura di Ascoli Piceno sulla gestione delle macerie post sisma nel Piceno e nel Fermano, hanno negato ogni responsabilità per le accuse nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip Annalisa Giusti. Solo Mircoli, funzionario dell'ufficio regionale che sovraintende allo smaltimento macerie, difeso all'avv. Massimo Monaldi, ha avanzato richiesta di scarcerazione sulla quale il gip si è riservato. "Non vi è motivo - afferma il legale - che resti detenuto: l'accusa ha sequestrato documenti, materiale informatico, telefonini e account e-mail degli indagati, non sussiste più il pericolo di inquinamento delle prove, tanto più che è stato sospeso dalle mansioni in Regione". Il legale della Perotti, avv. Francesco De Minicis si riserva di fare la stessa richiesta.