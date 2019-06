Boban, darò tutto per la causa del Milan

MILANO, 14 GIU - "Darò tutto me stesso per questa causa e per i nostri colori rossoneri". E' l'impegno di Zvonimir Boban, nuovo Chief Football Officer del Milan. "Quando Paolo (Maldini, ndr) mi ha chiamato per avere la mia disponibilità, sono salito in macchina e sono andato a Milano a casa sua, in piena notte, per capire lo stato delle cose. Dopo aver parlato con Ivan (Gazidis, ndr) e la proprietà, tutto era chiaro ed eccomi qua, nella città, nel mio Club che amo e nella terra che mi ha dato tanto. Spero di poter ripagare tanta fiducia".