Rohani a Putin: rafforziamo i legami

MOSCA, 14 GIU - La situazione attuale in Medio Oriente, "con la presenza di forti pressioni esterne" e sanzioni, richiede di rafforzare i legami tra la Russia e l'Iran: lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani incontrando il leader del Cremlino Vladimir Putin a margine del summit dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai in corso a Bishkek. Lo riporta l'agenzia Interfax.