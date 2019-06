Salvini,no al partito unico centrodestra

MILANO, 14 GIU - La creazione di un partito unico del centrodestra "non è all'ordine del giorno". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, questa mattina a margine di un evento a Milano. A chi gli ha chiesto se ci sia stato un incontro con Silvio Berlusconi per fondere Lega e Forza Italia, Salvini ha risposto: "No, leggo tante cose sui giornali, una più fantasiosa dell'altra".