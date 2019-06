Calenda, Lotti inaccettabile, Pd lo dica

ROMA, 14 GIU - "Dissento. Quello di Luca Lotti non è affatto un comportamento normale. È al contrario inaccettabile da ogni punto di vista. A quale titolo e con quale scopo si concertano azioni riguardanti magistrati? Il Pd deve dirlo in modo molto più netto rispetto a quanto fatto fino ad ora". Così Carlo Calenda, su twitter, risponde ad un follower che ricorda come sull'azione di Luca Lotti Matteo Renzi "avesse sostenuto che era tutto normale".