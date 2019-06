Metalmeccanici: Speranza, governo agisca

ROMA, 14 GIU - "E' ai lavoratori che sfilano oggi a Napoli, Firenze e Milano che occorre al più presto dare risposte". Lo afferma il segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza. "Secondo i calcoli dei sindacati - prosegue - le crisi aziendali in corso potrebbero portare a perdite che vanno dagli 80mila ai 240mila posti di lavoro. Uno scenario terrificante. Il governo deve metter in campo tutte le iniziative possibili per assicurare il futuro di questi lavoratori. Altro che flat tax. O si riparte dal lavoro, dalla difesa della sua dignità oppure l'Italia farà sempre più fatica ad uscire dalla crisi in cui versa".