Eurogruppo a Italia, rispetti le regole

LUSSEMBURGO, 14 GIU - "L'Eurogruppo ha ascoltato le proposte della Commissione Ue sull'Italia e sostiene la richiesta di prendere le misure necessarie per rispettare le regole di bilancio": lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno. E il commissario agli affari economici Pierre Moscovici ringrazia Centeno "per il sostegno espresso alla nostra valutazione" sull'Italia, "c'è un chiaro sostegno per la nostra analisi e il nostro approccio, ora continuiamo con il lavoro preparatorio che può portare alla procedura, restando pronti a valutare ogni elemento che l'Italia può portare": "La porta è ancora aperta, siamo in modalità di ascolto", ha aggiunto.