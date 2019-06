Ue: Brunetta, Tria e Conte anatre zoppe

ROMA, 13 GIU - "Con quale mandato il ministro Tria è andato oggi alla riunione Ecofin e il presidente Conte andrà al prossimo Consiglio Europeo? Dopo l'ennesimo attacco di ieri ai commissari europei, definiti da Salvini "vecchi e delegittimati", l'Europa domanderà ai due con quale autorevolezza porteranno avanti le trattative, sapendo che non sono loro a poter decidere ma i due vicepremier". Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. "Tria e Conte sono due anatre zoppe delle quali, purtroppo, l'Europa non si fida più - prosegue - esigendo risposte dai due leader politici di maggioranza. Soprattutto il premier Conte esce da tutta questa vicenda umiliato, dal momento che aveva dichiarato pubblicamente davanti all'Italia di esigere un mandato pieno e rispetto per le istituzioni europee, altrimenti si sarebbe immediatamente dimesso. Ora che Salvini e Di Maio hanno mostrato di non voler in alcun modo rispettare le richieste del presidente del Consiglio, vedremo Conte cosa farà".