Anna Frank: all' Onu il 'suo' castagno

NEW YORK, 13 GIU - Un arbusto ricavato dal grande albero di castagno selvatico che Anna Frank vedeva dalla sua casa-rifugio di Amsterdam durante la Seconda Guerra Mondiale è stato piantato e dedicato alle Nazioni Unite in segno di omaggio a quello che sarebbe stato il 90esimo compleanno della ragazzina morta di tifo a 15 anni nel lager di Bergen-Belsen. "L'arbusto e' un simbolo vivente dell'eredità di Anna e dei valori delle Nazioni Unite nati sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale. Diventerà un albero a perpetua memoria dell'importanza di continuare il lavoro per un mondo più giusto e pacifico in cui celebriamo la diversità e dove uomini e donne, giovani e vecchi possono vivere senza paura", ha detto il segretario generale Antonio Guterres in un messaggio letto in apertura della breve cerimonia. Il castagno piantato all'Onu è uno delle centinaia di arbusti-clone tratti dal grande albero secolare che l'autrice del celebre Diario vedeva dalla finestra della casa di Amsterdam al numero 263 della Prinsengracht.