Papa: 17 novembre pranzo con 1500 poveri

CITTA' DEL VATICANO, 13 GIU - Il 17 novembre si celebrerà la Giornata Mondiale dei Poveri e Papa Francesco pranzerà con 1500 persone in difficoltà; altri 1500 poveri saranno contemporaneamente ospiti a pranzo in altre strutture di Roma. Lo ha annunciato mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. Anche quest'anno, per tutta la settimana precedente si aprirà un presidio sanitario e San Pietro per visite mediche gratuite. "L'anno scorso sono stati effettuati 3mila interventi e in alcuni casi, gente arrivata con infarto in corso, sono state salvate delle vite", ha riferito Fisichella. "La novità di quest'anno sarà un concerto il 9 novembre per i poveri e con i poveri", ha aggiunto riferendo che sarà tenuto dal maestro Nicola Piovani con mons. Marco Frisina.