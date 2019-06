Cadavere trovato in fiume, indagini Cc

FALCONARA MARITTIMA (ANCONA), 13 GIU - Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo, adulto, del quale l'identità è ancora sconosciuta, è stato trovato nel fiume Esino a Falconara Marittima, a circa 300 metri dalla foce. Sono ignote per ora anche le cause del decesso. A scorgere il corpo, in posizione supina, arenato in una secca naturale del fiume, è stato un pescatore che si accingeva a raggiungere il greto del fiume. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Falconara e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Ancona. Il cadavere, è una delle ipotesi, potrebbe essere finito in acqua altrove e trasportato dalla corrente verso la foce. Sul posto è atteso l'intervento del medico legale per una prima ispezione sulla salma.