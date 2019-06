Falsi braccianti agricoli, 197 denunce

CASTROVILLARI (COSENZA), 13 GIU - Un truffa ai danni dell'Inps per circa 830 mila euro, è stata scoperta dai finanzieri della Compagnia di Castrovillari, coordinati dalla Procura guidata da Eugenio Facciolla, che hanno denunciato 195 falsi braccianti agricoli e i due titolari di un'azienda. L'impresa presentava all'Ente previdenziale denunce aziendali e trimestrali dove indicava la fittizia conduzione di terreni agricoli, nonché l'attestazione di impiego di operai, mai avvenuto, per consentire l'indebita riscossione di indennità di disoccupazione, malattia e maternità. Nel corso delle indagini, coordinate dal pm Antonino Iannotta e svolte con la collaborazione degli uffici Inps di Cosenza e Castrovillari, i finanzieri hanno accertato che il proprietario dei terreni non aveva concesso in fitto ai titolari dell'azienda agricola i fondi per le coltivazioni. Sono emerse 25 mila giornate lavorative mai effettuate. I titolari dell'impresa e i falsi braccianti sono stati denunciati per falso e truffa ai danni dello Stato.