Zingaretti, con Brianda Sassari tutelata

SASSARI, 12 GIU - "Usciti da qui dobbiamo dare il segnale di una stagione politica nuova, in cui non basta andare più nei talk televisivi o sui social, né contano i selfie o il tentativo di dare di sé un'immagine di vicinanza alle persone, mentre nel frattempo si creano profonde disparità all'interno della comunità". È l'arringa finale con cui Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Partito democratico, si è accommiatato dal teatro Verdi di Sassari, dove ha partecipato al comizio organizzato dal centrosinistra per sostenere la candidatura a sindaco di Mariano Brianda. "Dovete votare e far votare Mariano, dobbiamo preservare Sassari e portare avanti un progetto che gli altri non hanno, costretti come sono a cavalcare le paure e i problemi senza saperli affrontare - ha detto Zingaretti - il messaggio che deve partire da questa platea numerosa e motivata è di grande unità, vero antidoto contro chi sta distruggendo il Paese".