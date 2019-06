Operaio morto, due ore di sciopero a Dhl

MILANO, 12 GIU - Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno "dichiarato per la giornata di domani, 13 giugno 2019, due ore di sciopero a fine turno per tutti i lavoratori di Dhl Express, per esprimere la solidarietà ai familiari del lavoratore morto" questa mattina "e per denunciare le gravi situazioni di insicurezza in cui spesso si trovano a dover operare i lavoratori del trasporto merci e della logistica". In una nota i sindacati sottolineano che "il numero delle morti sul lavoro in Italia ha raggiunto numeri inaccettabili: oltre 200 morti dall'inizio dell'anno, segnando un significativo aumento riferito allo stesso periodo del 2018". Secondo Cgil, Cisl e Uil, "se un lavoratore rimane vittima di un incidente sul lavoro significa che qualcosa nella catena di controllo della sicurezza non ha funzionato come avrebbe dovuto, che si tratti di manutenzione, di formazione o di vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza". "Non possiamo rimanere spettatori indifferenti e - concludono - non lo saremo".