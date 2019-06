Esplode pallone lanciato da Gaza

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 GIU - Un pallone che trasportava un ordigno, lanciato da palestinesi di Gaza, e' esploso oggi nelle immediate vicinanze di un kibbutz israeliano di frontiera dove ha provocato danni materiali ma non vittime. Lo ha riferito la radio militare. Sul posto vi sono diverse persone in stato di shock, ha aggiunto la emittente. Negli ultimi giorni si sono intensificati i lanci da Gaza di palloni che hanno innescato incendi nei campi agricoli dei villaggi israeliani di frontiera.