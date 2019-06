Liberali 'Rinnovare Europa' 3/a forza Pe

BRUXELLES, 12 GIU - Il neo gruppo degli ex Liberali di Guy Verhofstadt, rinominato Renew Europe (Rinnovare l'Europa), è attualmente il terzo per numero di seggi al Parlamento europeo, dopo Popolari (Ppe) e Socialisti e democratici (S&D). Il Gruppo è composto da 110 europarlamentari, grazie all'unione fra l'Alleanza dei Liberali e democratici per l'Europa (Alde) e En Marche del presidente francese Emmanuel Macron. Vi figurano anche i LibDem britannici, gli spagnoli di Ciudadanos e il partito anticorruzione romeno Usr, ma nessun partito italiano. Il nome del neo gruppo sintetizza le due anime che convivono: i centristi francesi e la parte liberale rappresentata dall'ex premier belga. L'ex sottosegretario agli Affari europei Sandro Gozi è il primo dei non eletti nelle file di Renaissance, la lista della maggioranza La Republique en Marche, dunque in stand-by. Entrerà a Strasburgo solo all'uscita degli eurodeputati britannici in caso di Brexit. Secondo quanto si apprende, il gruppo dovrebbe eleggere il presidente a giorni.