Al via causa beatificazione di 'Bisagno'

GENOVA, 12 GIU - Il cardinale Angelo Bagnasco ha dato il via alla causa di beatificazione e canonizzazione di Aldo Gastaldi, nome di battaglia 'Bisagno', medaglia d'oro della Resistenza, ricordato come "primo partigiano d'Italia". Ne dà notizia la Curia Arcivescovile di Genova attraverso il settimanale cattolico diocesano 'Il Cittadino'. Gastaldi nacque a Genova il 17 settembre 1921. Dopo gli studi e una breve esperienza lavorativa nel 1941 ricevette la chiamata alle armi e il 15 agosto del 1942 prese servizio come sottotenente nel 15/esimo Reggimento Genio a Chiavari. Dopo l'8 settembre '43 iniziò l'avventura partigiana. Nei pressi di Cichero, sulle pendici del Monte Ramaceto, nell'inverno del 1943, diede il via, insieme con altri compagni, al primo nucleo di quella che da lì a qualche mese sarebbe diventata la Divisione Cichero, la più famosa e temuta operante nella zona. Fervente cattolico, senza alcuna connotazione partitica, morì neppure un mese dopo la liberazione a Desenzano del Garda, il 21 maggio 1945.