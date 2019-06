Lukaku, Conte è il migliore

ROMA, 12 GIU - "E' un bene che Conte sia andato all'Inter, per me è il miglior allenatore al mondo. Per quanto riguarda il mio futuro, ho già preso una decisione che non posso ancora comunicare pubblicamente per rispetto del Manchester United con cui ho un contratto". Intervistato da Sportmediaset, il bomber del Belgio Romelu Lukaku fa capire di voler vestire il nerazzurro. "Sono un grande fan della Serie A - dice ancora il belga - e chi mi è vicino sa che ho sempre desiderato giocare nel campionato inglese e in quello italiano: amo l'Italia. E poi è arrivato C.Ronaldo, Sarri andrà alla Juventus, c'è Ancelotti al Napoli: sarà una Serie A emozionante". Lukaku aspetta solo un segnale dallo United: "Il club e il mio agente ne parleranno ma ho già preso la mia decisione - spiega -. Ho un contratto, sta a loro decidere. Parlerò con il club e il mio agente per prendere la decisione migliore, ma in ogni caso sono certo che sarà un'estate movimentata".