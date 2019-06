Esce la graphic novel di Stranger Things

ROMA, 12 GIU - Arriva nelle librerie italiane il 20 giugno 'Sottosopra', la prima graphic novel ufficiale di Stranger Things, la serie cult targata Netflix che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, di cui si aspetta la terza stagione, il 4 luglio sugli schermi di tutto il mondo. Ad annunciare l'uscita della graphic novel è Magazzini Salani, marchio di Adriano Salani Editore (Gruppo editoriale Mauri Spagnol), che pubblica il libro di 100 pagine, firmato da Jody Houser e disegnato da Stefano Martino in cui si racconta quello che è successo a Will Byers durante gli eventi della serie Stranger Things, nel mondo alternativo del Sottosopra, un luogo esistito finora solo nei peggiori incubi o nelle più terribili allucinazioni. Will non sa come chiamare il posto inquietante in cui si è improvvisamente trovato. Le uniche certezze sono che è solo e che niente lo fa sentire al sicuro. Uno strano mostro, dal verso stridente, è in agguato dietro ogni angolo, mentre voci familiari lo chiamano in lontananza.