Fiamme in discarica a Lampedusa

LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 12 GIU - Un vasto incendio sta interessando il Centro comunale di raccolta dei rifiuti di Lampedusa. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme all'interno della discarica, alimentate da plastica e rifiuti di ogni genere. Un'alta nube di fumo nero, visibile da qualunque zona dell'isola, si sta dirigendo verso il centro abitato. In pericolo anche alcune abitazioni vicine al centro di raccolta. I vigili del fuoco non hanno ancora stabilito le cause dell'incendio, anche se potrebbe trattarsi di un caso di autocombustione.