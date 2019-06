Macron, Merkel a guida Commissione Ue

GINEVRA, 12 GIU - Emmanuel Macron voterebbe Angela Merkel come presidente della Commissione europea. "Se lei lo fa, la appoggerei", ha detto il presidente francese in una intervista al canale francese della televisione di Stato svizzera RTS. "L'Europa - sostiene Macron - ha bisogno per i suoi vertici di volti di personalità forti; ha bisogno di persone con una credibilità personale e dotate di competenze".