Stressometro misura rischi superlavoro

BOLZANO, 12 GIU - Tutti sanno cos'è lo stress da lavoro, ma chi sa veramente qual è il suo livello di stress rispetto a quello degli altri e se è ora di agire per gestirlo? L'Istituto promozione lavoratori (Ipl) di Bolzano ha sviluppato lo "Stressometro" per scoprire come gestire il superlavoro. Questo questionario online si rivolge sia ai lavoratori dipendenti che agli autonomi e può essere compilato in pochi minuti. "Lo Stressometro - spiega il presidente Ipl Dieter Mayr - misura il livello personale di stress in sei ambiti lavorativi confrontandolo con i risultati dell'indagine europea sulle condizioni di lavoro Ewcs". Dopo aver compilato il questionario online appare il risultato in relazione sia al rispettivo settore di appartenenza che quello complessivo ed è visibile in forma di semaforo: verde significa "fuori pericolo", arancione "attenzione" e rosso "bisogna intervenire". Attraverso dei brevi video lo Stressometro dà dei consigli per migliorare il proprio rapporto con lo stress sul lavoro.