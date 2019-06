Frontale tra vetture, due vittime

CASSANO ALLO JONIO (COSENZA), 12 GIU - Due persone sono morte in uno scontro frontale sulla statale 534, l'arteria che collega l'autostrada del Mediterraneo dallo svincolo di Firmo/Sibari alla statale 106 a Sibari. L'impatto è accaduto nella tarda serata di ieri nei pressi di un distributore di carburante nel territorio di Cassano. Due le auto coinvolte una Multipla e una Renault Scenic. Le vittime, di cui non sono state ancora fornite le generalità, sono in conducenti delle autovetture. Sulla multipla viaggiava il solo autista. Sulla Renault c'era un'intera famiglia padre, madre e figlia. La donna è stata portata nell'ospedale di Cosenza in prognosi riservata mentre la ragazza - ha 19 anni - è ricoverata a Rossano e le sue condizioni non sono gravi. Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri della tendenza di Cassano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il traffico sulla 534 è rimasto bloccato per circa 4 ore.