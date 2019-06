Hong Kong: lacrimogeni su manifestanti

PECHINO, 12 GIU - La polizia di Hong Kong sta facendo uso dei lacrimogeni per respingere i manifestanti che provano ad avvicinarsi al palazzo del parlamento: lo riferiscono i media locali in una sorta di diretta in streaming. Le proteste sono contro la controversa legge sulle estradizioni in Cina che l'assemblea avrebbe dovuto cominciare ad esaminare oggi in seconda lettura. A causa delle manifestazioni, il presidente del parlamento Andrew Leung ha rinviato questa mattina la seduta "a ora da destinarsi".