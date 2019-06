Proto arrestato per truffa a disabile

MILANO, 12 GIU - Il finanziere Alessandro Proto è stato arrestato dai militari della Guardia di Finanza di Como con l'accusa di truffa pluriaggravata ai danni di una donna con gravi problemi fisici e psichici alla quale avrebbe sottratto in più riprese 130mila euro. Il denaro, secondo la Guardia di Finanza, era stato investito su siti di gioco on line. Proto, 44 anni, milanese, residente in Svizzera, ha precedenti penali per truffa e violazioni finanziarie e spiegano i militari, era "già noto alla ribalta della stampa nazionale ed estera per aver millantato affari immobiliari con personaggi di fama mondiale e tentativi di scalate ad imprese di primo piano, nel 2013 era stato indagato dalla Procura della Repubblica di Milano e poi arrestato per manipolazione del mercato ed ostacolo alle attività degli Organi di vigilanza".