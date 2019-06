Disperso marinaio peschereccio

VENEZIA, 12 GIU - Sono in corso in mare le ricerche di un uomo che faceva parte dell'equipaggio di un peschereccio, il Laura Doria, della marineria di Chioggia, e che si ritiene sia caduto in acqua. L'incidente è avvenuto a 4 miglia dal litorale di Pellestrina. La barca sta rientrando nel porto di Chioggia mentre gli uomini della Guardia costiere, dei Vigili del fuoco e della Finanza sono impegnati, anche con l'ausilio di elicotteri, nelle ricerche del marinaio.