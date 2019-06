Salvini, a luglio chiude il Cara Mineo

ROMA, 12 GIU - Entro metà luglio chiuderà il Cara di Mineo, il centro per richiedenti asilo in provincia di Catania. L'annuncio arriva dal ministro dell'Interno Matteo Salvini che parla di una "buona notizia per chi, per anni, ha vissuto in zona subendo criminalità e disagi". Nel centro attualmente ci sono 152 persone; quando si insediò il governo giallo verde a giugno dell'anno scorso gli immigrati presenti nella struttura erano 2.526. Il picco è stato registrato il 7 luglio 2014 con 4.173 ospiti.