Hong Kong a manifestanti, 'disperdetevi'

PECHINO, 12 GIU - I manifestanti che bloccano le strade attorno al parlamento devono disperdersi e obbedire alla legge: è l'appello lanciato da Matthew Cheung, capo segretario di Hong Kong. "Invito anche i cittadini che si sono riuniti a mostrare capacità di controllo il più possibile, a disperdersi pacificamente e non sfidare la legge", dice Cheung in un video, secondo i media locali. La sua è la prima reazione ufficiale delle autorità alle ultime proteste contro la controversa legge sull'estradizione in Cina.